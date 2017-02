ZDF 20:15 bis 21:45 Melodram Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dass am Sonntagabend zur Primetime im Zweiten gelitten und geliebt wird, überrascht wenig. In der Valentinstags-Woche ist das natürlich nicht anders. Insofern: Wer die ZDF-"Herzkino"-Reihe liebt, ist mit dem Inga-Lindström-Film "Liebesreigen in Samlund" gut bedient. Dem milden Drama – Kummerkasten-Kolumnistin Sylvie (Anja Knauer) verliebt sich in Sven (Ole Eisfeld), der sich als Freund ihrer Schwester entpuppt – folgt eine gar wundersame Auflösung. Und wenn sie nicht gestorben sind, ... Und doch ist diesmal einiges anders: Der Film enthält Spuren von Humor und Ironie, und das nicht mal zu knapp. So gibt’s diesmal nicht nur Liebe, Leid und Landschaft, sondern auch was zu lachen. Und das gehört zum Leben einfach dazu, oder? In diesem Sinne: Happy (and funny) Valentine! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Knauer (Sylvie) Ole Eisfeld (Sven) Nikola Kastner (Linnea) Max Herbrechter (Karl) Sabine Vitua (Viktoria) Jule-Marleen Schuck (Hannah) Robert Seeliger (Lars) Originaltitel: Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Kirsten Peters Kamera: Francisco Dominguez Musik: Andy Groll