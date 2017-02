ZDF 11:45 bis 12:30 Magazin ZDF spezial Wahl des Bundespräsidenten D 2017 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Die 16. Bundesversammlung wählt an diesem Sonntag einen neuen Bundespräsidenten. Zur Wahl stellen sich vier Kandidaten. Matthias Fornoff moderiert aus dem Berliner Reichstagsgebäude. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier geht als gemeinsamer Kandidat von SPD, CDU und CSU ins Rennen. Die Linke hat den Armutsforscher Christoph Butterwegge nominiert. Für die AfD zieht deren stellvertretender Bundesvorsitzender Albrecht Glaser in die Wahl. Für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag tritt der Richter Alexander Hold an. Amtsinhaber Joachim Gauck hatte bereits im Juni 2016 erklärt, dass er für eine zweite Amtszeit im Schloss Bellevue nicht zur Verfügung stehe. Gemeinsam mit ZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Bettina Schausten und Politikprofessor Karl-Rudolf Korte anaylsiert und interpretiert ZDF-Politikchef Matthias Fornoff dieses innenpolitisch herausragende Ereignis zum Auftakt des Super-Wahljahres 2017. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Fornoff Originaltitel: ZDF spezial