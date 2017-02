ZDF 06:10 bis 06:20 Trickserie Wickie und die starken Männer Folge: 18 Das Drachenbootrennen D, F, AUS 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Halvar ist über das Angeberboot und dessen Kapitän Brendall so aufgebracht, dass er ihn zu einem Wettrennen auffordert: Wer es als Erster bis zur Nachbarinsel und zurück schafft, ist Sieger. In der Nacht sägt Brendall sämtliche Ruder des Wikingerschiffes an. Es kommt, wie es kommen muss: Die Ruder brechen, und kaum ist der Wettkampf gestartet, liegt das fremde Boot weit vorne. Ohne Wickies Geistesblitz wäre jetzt alles verloren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wickie und die starken Männer Regie: Marc Wasik, Mario Von Jascheroff Drehbuch: Augusto Zanovello, Laurent Auclair, Mario Von Jascheroff Musik: Valmont Lou Loussier Altersempfehlung: ab 6