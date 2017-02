13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Law & Order Blutgeld USA 1999 Stereo 16:9 Merken In einem Taxi wird ein toter Mann gefunden. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) finden heraus, dass der Ermordete als Versicherungsvertreter für das Unternehmen All Atlantic Versicherung gearbeitet hat und im Besitz von brisantem Material war. Offensichtlich wollte er von seinem Arbeitgeber Schweigegeld erpressen und wurde deshalb getötet. Doch das gesamte Ausmaß des Verbrechens wird erst nach und nach klar? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Angie Harmon (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Steven Hill (Bezirksstaatsanwalt Adam Schiff) George Grizzard (Arthur Gold) Victor Verhaeghe (Gary Howard) Originaltitel: Law & Order Regie: Matthew Penn Drehbuch: Dick Wolf, Barry Schindel Kamera: Richard Dobbs Musik: Mike Post