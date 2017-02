13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Das dunkle Herz USA 2015 Stereo 16:9 Merken Kurz vor Weihnachten beunruhigt eine Einbruchsserie die Einwohner und die Polizei von New Orleans. Als bei einem Commander eingebrochen wird und dessen Frau dabei ums Leben kommt, ermittelt das NCIS-Team und findet Hinweise darauf, dass Danny (Christopher Meyer), der Adoptivsohn von Dr. Wade (CCH Pounder), mit der Sache zu tun haben könnte. Das hält Prides (Scott Bakula) Leute allerdings nicht vom traditionellen Weihnachtswichteln ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg, Zach Strauss Altersempfehlung: ab 12