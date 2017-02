13th Street 07:50 bis 09:20 Thriller Human Trafficking - Menschenhandel (2) CDN, USA 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Ukrainer Viktor (Rémy Girard) sucht verzweifelt nach seiner spurlos verschwundenen Tochter Nadia. Er ahnt, dass sie entführt worden ist, und lässt sich von einer Schlepperbande anheuern. Währenddessen kann die Polizistin Kate (Mira Sorvino) bei ihren Ermittlungen einen ersten Erfolg verzeichnen. Bei einer Razzia in einem illegalen Bordell wird Helena (Isabelle Blais) befreit. Die junge Frau erklärt sich bereit, gegen ihre Entführer auszusagen. Sie wird an einen geheimen Ort gebracht und rund um die Uhr von Polizisten bewacht. Gleichzeitig entschließt sich Kate zu einer lebensgefährlichen Aktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mira Sorvino (Kate Morozov) Donald Sutherland (Agent Bill Meehan) Robert Carlyle (Sergei Karpovich) Rémy Girard (Viktor Tagarov) Sarah-Jeanne Labrosse (Annie Gray) Laurence Leboeuf (Nadia) Isabelle Blais (Helena) Originaltitel: Human Trafficking Regie: Christian Duguay Drehbuch: Christian Duguay, Agatha Dominik Kamera: Christian Duguay Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 16