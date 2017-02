13th Street 06:20 bis 07:50 Thriller Human Trafficking - Menschenhandel (1) CDN, USA 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Prag wird die junge Kellnerin Helena (Isabelle Blais) entführt und an einen Menschenhändlerring verkauft. Chef des kriminellen Netzwerkes ist der skrupellose Sergei Karpovich (Robert Carlyle). Zur gleichen Zeit kidnappen seine Helfer die zwölfjährige Annie, die gerade mit ihren Eltern Urlaub auf den Philippinen macht, sowie die 16-jährige Nadia aus der Ukraine. Die Mädchen werden nach New York gebracht und zur Prostitution gezwungen. Als sich eine(s der versklavten Mädchen) der Sexsklavinnen aus Verzweiflung das Leben nimmt, kommt die Polizeibeamtin Kate (Mira Sorvino) dem Mädchenhändlerring auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mira Sorvino (Kate Morozov) Donald Sutherland (Agent Bill Meehan) Robert Carlyle (Sergei Karpovich) Rémy Girard (Viktor Tagarov) Sarah-Jeanne Labrosse (Annie Gray) Laurence Leboeuf (Nadia) Isabelle Blais (Helena) Originaltitel: Human Trafficking Regie: Christian Duguay Drehbuch: Christian Duguay, Agatha Dominik Kamera: Christian Duguay Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 16