AXN 14:45 bis 16:40 Thriller Go Fast F 2008 20 40 60 80 100 Merken Agent Marek (Roschdy Zem), der für die französische Drogenbehörde arbeitet, wird als Undercoveragent infiltriert. "Ab jetzt vergisst du, wer du bist!" - er soll bei der nächsten Lieferung von Haschisch dabei sein, um so die Schmuggler zu überführen. Der Plan scheint aufzugehen, doch dann begegnet Marek unerwartet dem Mörder seines besten Freundes. Gefangen im Netz des Drogenhandels - "Go Fast", ein packender Actionthriller aus Frankreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roschdy Zem (Marek/Slimane) Olivier Gourmet (Jean-Do Paoli) Jocelyn Lagarrigue (Sylvain) Julie Durand (Nadia) Mourade Zeguendi (Luigi) David Saracino (Fred) Jil Milan (Lucien) Originaltitel: Go Fast Regie: Olivier Van Hoofstadt Drehbuch: Bibi Naceri, Jean-Marc Souvira, Emmanuel Prévost Kamera: Jean-François Hensgens Musik: Alexandre Azaria Altersempfehlung: ab 16