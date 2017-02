AXN 10:40 bis 13:10 Sonstiges John Woo's Red Cliff CHN 2008 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 208 n. Chr. ist China in drei Reiche geteilt: Königreich Shu im Westen, Wu im Süden und Wei im Norden. Premierminister des Nordreichs Cao Cao überzeugt Kaiser Xian den Königreichen Shu und Wu den Krieg zu erklären, um so China zu vereinigen. Cao Cao schickt ein Heer von 800.000 Männern in den Krieg. Einige Schlachten schreiben Geschichte, die Schlacht von Red Cliff verändert sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Leung (Zhou Yu) Takeshi Kaneshiro (Zhuge Liang) Fengyi Zhang (Cao Cao) Chen Chang (Sun Quan) Wei Zhao (Sun Shangxiang) Jun Hu (Zhao Yun) Shidô Nakamura (Gan Xing) Originaltitel: Chi bi Regie: John Woo Drehbuch: John Woo, Khan Chan, Cheng Kuo, Heyu Sheng Kamera: Zhang Li Musik: Taro Iwashiro Altersempfehlung: ab 16