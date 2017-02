FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie The Walking Dead Draufgänger USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Von tiefer Trauer erfüllt nach der tragischen Begegnung mit Negan, versuchen Maggie und Sasha Sicherheit in Hilltop zu finden. Doch werden Gregory und seine Leute sie vor den Saviors beschützen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Chandler Riggs (Carl Grimes) Austin Amelio (Dwight) Xander Berkeley (Gregory) Seth Gilliam (Father Gabriel Stokes) Danai Gurira (Michonne) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Darnell Martin