FOX 16:50 bis 17:35 Serien Good Wife Vorsatz USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Alicia und Lucca übernehmen die Verteidigung eines prominenten Chirurgen. Diesem wird zur Last gelegt, ein schwerwiegendes Verbrechen geplant zu haben. Ruth will unterdessen, dass Jason aus Alicias Leben verschwindet. Um ihr Ziel zu erreichen versucht sie, die Geschäftsfrau Courtney Paige davon überzeugen, Jason für einen Auftrag in einem anderen Bundesstaat anzuheuern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Alan Cumming (Eli Gold) Cush Jumbo (Lucca Quinn) Zach Grenier (David Lee) Jeffrey Dean Morgan (Jason Crouse) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Jim McKay Drehbuch: Craig Turk Kamera: Tim Guinness Musik: David Buckley