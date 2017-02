FOX 10:20 bis 11:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Reingelegt USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Danny hat mächtig Stress mit Tochter Grace: Sie hat einen Jungen an ihrer Schule krankenhausreif geprügelt. Bevor er sie zur Rede stellen kann, wird er mit Steve zu einem Fall gerufen. Ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder ist aus dem Gefängnis geflohen und soll wieder dingfest gemacht werden. Das geht schneller als gedacht, denn der Mann schleicht sich in das Auto von Danny und Steve und nimmt sie als Geiseln. Sie sollen beweisen, dass er zu Unrecht verurteilt wurde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Chi McBride (Lou Grover) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Peter Weller Drehbuch: David Wolkove Kamera: Michael Martinez Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12