ZDF neo 23:30 bis 01:00 Krimi Das Duo Sterben statt erben D 2008 Stereo 16:9

Der Rentner Rudolf Berg wird erdrosselt. Hat sein Tod etwas mit dem Mordversuch an der Werbeagentur-Chefin Monika Fallersleben zu tun? Beide Opfer verbindet etwas miteinander. Clara Hertz und Marion Ahrens finden heraus, dass beide Opfer zu den Erben einer verstorbenen alten Dame gehören. Es geht um eine Million Euro. Und sie stoßen auf noch einen Erben: Stefan Kunze ist verschuldet und ein gewalttätiger Mensch - somit hat er ein Motiv. Zudem hat er für die Tatzeit kein Alibi. Klar ist: Je weniger Erben, umso mehr erbt jeder einzelne. Doch die Kommissarinnen wissen, dass sich Mordfälle leider nie so einfach lösen. Monika Fallersleben braucht ihre tägliche Dosis Kokain und hat in den letzten Jahren Unsummen verpulvert. Ihrer Firma brechen gerade die Aufträge weg. Spusi-Chef Viktor Ahrens kann nicht ausschließen, dass sie den Anschlag auf sich selbst inszeniert hat, um von sich als Mörderin abzulenken. Notarin Möbius, die das Erbe zuteilen soll, hatte den Hamburger Geschäftsmann Helmut Blanke als offiziellen Erbensucher beauftragt. Von diesem erfahren Marion und Clara, dass die Bäuerin Silvia Wittenbach die vierte Erbberechtigte ist. Deren Arbeit ist hart, der Verdienst karg. Aber sie lebt glücklich mit ihrem Mann Julius zusammen. Möbius scheint aus allen Wolken zu fallen, als Clara und Marion ihr vorwerfen, dass sie mit Blanke einen zwielichtigen, einschlägig vorbestraften Mann ausgesucht hat. Nach umfassenden Ermittlungen spricht alles dafür, dass Blanke den Rentner Rudolf Berg umgebracht hat. Aber als er verhaftet werden soll, ist er tot, hat sich anscheinend umgebracht. Eine auffallend beschädigte Weinflasche erleichtert die Lösung des gesamten Falles.

Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Schwab (Marion Ahrens) Lisa Martinek (Clara Hertz) Peter Prager (Viktor Ahrens) Bernhard Piesk (Frank Düblin) André Hennicke (Stefan Kunze) Marie-Lou Sellem (Monika Fallersleben) Jördis Triebel (Silvia Wittenbach) Originaltitel: Das Duo Regie: Maris Pfeiffer Drehbuch: Birgit Grosz, Jürgen Pomorin Kamera: Gunnar Fuß Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 12