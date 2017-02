ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Unter anderen Umständen Spiel mit dem Feuer D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein kurz vor der Beförderung stehender Mitarbeiter des Schleswiger Jugendamtes wird tot in seinem noch warmen Räucherschrank gefunden. Der gut situierte Familienvater führte eine Vorzeigeehe - so der erste Schein. Doch je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto tiefer werden die Abgründe, die sich hinter der scheinbar makellosen Fassade des Opfers verbergen. Henner Ullmann lebte sadomasochistische Neigungen mit verschiedenen Frauen in seiner Gartenhütte aus und demütigte damit seine Ehefrau, die seinem Treiben vom Wohnhaus aus zusehen konnte. Parallel zu diesem Fall wird Janas Bekannte Kathrin Teding von ihrem Exmann Götz verfolgt, belästigt und bedroht. Doch die Polizei ist machtlos. Jana ist der Gedanke unerträglich, tatenlos den täglichen Terror mit anzusehen, dem Kathrin und ihre beiden Kinder ausgesetzt sind. Sie schaltet sich privat in den Familienkonflikt ein und stellt sich Götz Teding entschlossen in den Weg. Und sie will das Geflecht aus sexuellen Obsessionen und emotionalen Abhängigkeiten rund um das Mordopfer entwirren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalia Wörner (Jana Winter) Ralph Herforth (Matthias Hamm) Martin Brambach (Arne Brauner) Max von Pufendorf (Ole Jenssen) Jacob Lee Seeliger (Leo Winter) Friederike Linke (Frida) Ursula Karven (Frauke Jaspersen) Originaltitel: Unter anderen Umständen Regie: Judith Kennel Drehbuch: Sören Hüper, Christian Prettin Kamera: Nathalie Wiedemann Musik: Florian van Volxem, Sven Rossenbach