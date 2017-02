ZDF neo 18:45 bis 20:15 Krimi Inspector Lynley Mein ist die Rache GB 2003 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Was als Verlobungswochenende von Inspector Lynley und Lady Helen Clyde im Freundes- und Familienkreis auf Howenstow geplant war, entpuppt sich nach und nach als Albtraum. Im nahe gelegenen Dorf Nanrunnel in Cornwall wird Mick Cambrey ermordet in seinem Geschäft aufgefunden - und alle Hinweise führen nach Howenstow, zum gräflichen Verwalter John Penellin, mit dessen Tochter Nancy der Tote verheiratet war. Lynley und Sergeant Barbara Havers können es nicht lassen, selbst zu ermitteln - sehr zu Helens Widerwillen. Als die Spur zu Lynleys Gästen weist, ja sogar zu seinem eigenen Bruder Peter, wird für den Inspector auf der Suche nach dem Täter seine schmerzhafte Verwicklung in das familiäre Netz aus lange unterdrückten Feindseligkeiten, nicht eingestandenen Schuldgefühlen und scheinheiliger Moral spürbar. Obwohl Thomas Lynley den Mörder letztlich aufspürt, ist es für ihn und Barbara Havers keine Sternstunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathaniel Parker (Thomas Lynley) Lesley Vickerage (Helen Clyde) John Duttine (John Penellin) Mali Harries (Nancy) Sharon Small (Barbara Havers) Matthew Goode (Peter Lynley) Peter Egan (Dr. Trenarrow) Originaltitel: The Inspector Lynley Mysteries Regie: Edward Bennett Drehbuch: Valerie Windsor Kamera: Graham Frake Musik: Robert Lockhart