Krimiserie Agatha Raisin Und der tote Richter GB 2014

Die erfolgreiche PR-Managerin Agatha Raisin findet im kleinen Dorf Carsely eine neue Heimat. Schnell zeigt sich ihr Ermittlersinn und ihr feines Gespür für klassische Detektivarbeit. In Carsely wirken die Dinge zwar ungewohnt aber Agatha gibt sich alle Mühe, ein Teil des Dorfes zu werden. Mit der Teilnahme am alljährlichen Quiche-Wettbewerb versucht Agatha, Eindruck bei den Dorfbewohnern zu hinterlassen. Doch es kommt anders als gedacht. Der Preisrichter lässt sich in seiner Entscheidung von den weiblichen Reizen der Teilnehmerinnen beeindrucken. Am nächsten Tag ist der Richter tot und es kommt heraus, dass Agathas Quiche vergiftet war. Kaum im kleinen Dorf Carsely sesshaft geworden, gerät Agatha auch schon unter Mordverdacht. Nun muss sie ihr PR-Geschick zu nutzen, um den wahren Mörder zu finden. Die Spurensuche gestaltet sich jedoch schwierig, denn viele Dorfbewohnerinnen hatten ein Motiv, den Richter zu beseitigen.

Schauspieler: Ashley Jensen (Agatha Raisin) Jamie Glover (James Lacey) Katy Wix (Gemma Simpson) Mathew Horne (Roy Silver) Matt McCooey (DC Bill Wong) Jason Barnett (DI Wilkes) Lucy Liemann (Sarah) Originaltitel: Agatha Raisin Regie: Geoffrey Sax Drehbuch: Stewart Harcourt Kamera: Sue Gibson Musik: Rupert Gregson-Williams