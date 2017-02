Zee.One 19:45 bis 22:00 Actionfilm Chennai Express IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Rahul lebt mit 40 Jahren noch bei seinen Großeltern, eine Ehefrau scheint für ihn nicht in Sicht. Doch mit dem Tod seines geliebten Opas muss er flügge werden: Die Asche des alten Herrn soll in den heiligen Gewässern eines entlegenen Wallfahrtorts verstreut werden. Also steigt Rahul in einen Zug, den Chennai Express, und erlebt eine Reise, die sein Leben auf den Kopf stellt. Denn Energiebündel Meena ist auch mit an Bord. Sie ist auf der Flucht vor ihrem hitzköpfigen Vater und einem wild entschlossenen Ehemann in spe. Trotz dass Rahuls und Meenas Begegnung holprig beginnt, stehen die Weichen des Chennai Express auf Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Deepika Padukone (Meenamma Lochini Azhagusundaram) Shah Rukh Khan (Rahul) Satyaraj (Durgeshwara Azhagusundaram) Nikitin Dheer (Tangaballi) Jimmy Moses (LKW-Fahrer) Lekh Tandon (Dada ji) Sachin Tendulkar (Sachin) Moderation: Vishal Shekhar Originaltitel: Chennai Express Regie: Rohit Shetty Drehbuch: K. Subash Kamera: Dudley Musik: Vishal-Shekhar Altersempfehlung: ab 12