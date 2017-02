Zee.One 15:55 bis 17:45 Actionfilm Liebeschaos IND 2014 Nach einer Vorlage von Tushar Hiranandani 20 40 60 80 100 Merken Studieren ist nicht so Seenus Ding. Trotzdem wechselt der Partyheld von seinem alten College an eines in Bangalore, in der Hoffnung, dass er dort endlich ohne Ablenkungen den ersehnten Abschluss schafft. Doch schon auf dem Weg dorthin wartet Ärger auf Seenu, als er im Zug einige Mädchen vor einer Gruppe randalierender junger Männer rettet. Am College präsentiert sich gleich die nächste Ablenkung in Form der schönen Sunaina. Seenu ist hingerissen. Doch die unglückliche junge Frau steht kurz vor der Hochzeit mit einem schmierigen und korrupten Cop, der sie durch Erpressung zur Ehe zwingen will. Der unerschrockene Seenu schafft es tatsächlich, mit Sunainas Zukünftigem ein Abkommen zu schließen, das sie aus der Verlobung entlässt. Doch da wird Sunaina plötzlich entführt. Denn eines der Mädchen, denen Seenu im Zug behilflich war, ist die Tochter eines Unterweltbosses und hat selbst ein Auge auf Seenu geworfen... Kein geringerer als Bollywoods Mega-Star Salman Khan leiht in dieser turbulenten Krimikomödie Gott seine Stimme. Hauptdarsteller Varun Dhawan, hier unter der Regie seines Vaters David agierend, war zuletzt äußerst erfolgreich mit Bollywoods Über-Blockbuster "Dilwale" an der Seite von Shah Rukh Khan und Kajol. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Varun Dhawan (Shrinath Prasad aka "Sinu") Ileana D'Cruz (Sunaina) Nargis Fakhri (Ayesha Singhal) Arunoday Singh (Angad Negi) Anupham Kher (Vikrant Singhal) Rajpal Yadav (Peter) Salman Khan (Various God) Moderation: Sajid-Wajid Originaltitel: Main Tera Hero Regie: David Dhawan Drehbuch: Milap Zaveri Kamera: Sanjay F. Gupta Musik: Sajid-Wajid Altersempfehlung: ab 12