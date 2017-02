ZDFinfo 05:55 bis 06:35 Dokumentation Mythos Seidenstraße Von Venedig nach China GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Historiker Sam Willis reist auf der legendären Handelsroute von Venedig nach Xi'an. Die 3000 Jahre alte Stadt war einst Chinas Zentrum der Macht und der Anfangspunkt der Seidenstraße. Die Seidenstraße erstreckte sich mehr als 8000 Kilometer weit - von China durch die sagenumwobenen zentralasiatischen Städte Samarkand und Persepolis bis in den Mittelmeerraum zu den Basaren des alten Konstantinopel und den Händlern von Venedig. Die mächtigsten Herrscher kämpften um die Kontrolle der Seidenstraße - von Alexander dem Großen bis Dschingis Khan. Denn die Handelsroute versprach unermesslichen Reichtum. Der westlichen Welt lieferte sie neben den begehrten Waren aber auch technische Errungenschaften, etwa zur Herstellung von Papier, Schießpulver oder Musikinstrumenten. Die dreiteilige Reihe begibt sich auf Spurensuche und erzählt die Geschichte der berühmtesten Handelsroute der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Silk Road