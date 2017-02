TNT Comedy 20:15 bis 21:45 Actionfilm Top Secret USA, GB 1984 16:9 20 40 60 80 100 Merken Deutschland im Kalten Krieg: Der US-Rockstar Nick Rivers soll auf einem Musikfestival in Ostdeutschland auftreten. Was keiner ahnt: Die Show dient nur als großes Ablenkungsmanöver für den Rest der Welt. Denn das DDR-Regime hat einen Wissenschaftler entführen lassen, der an einer Superwaffe baut, nach deren Einsatz es ein wiedervereintes Deutschland unter sozialistischer Herrschaft geben soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Val Kilmer (Nick Rivers) Lucy Gutteridge (Hillary Flammond) Michael Gough (Dr. Paul Flammond) Christopher Villiers (Nigel) Omar Sharif (Agent Cedric) Jeremy Kemp (General Streck) Peter Cushing (Buchhändler) Originaltitel: Top Secret Regie: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker Drehbuch: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, Martyn Burke Kamera: Christopher Challis Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12