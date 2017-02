TNT Comedy 10:30 bis 10:55 Comedyserie Mom Asche und Katzenstreu USA 2015 16:9 Merken In der neuen Sitcom von Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Two and a Half Men) porträtiert Anna Faris Christy, eine alleinerziehende Mutter und seit kurzem trockene Alkoholikerin. Nach Jahren voll verantwortungsloser Entscheidungen versucht sie ihr Leben und das ihrer Kinder in den Griff zu bekommen, doch das stellt sie vor unerwartete Herausforderungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Faris (Christy) Allison Janney (Bonnie) Sadie Calvano (Violet) Nate Corddry (Gabriel) Matt Jones (Baxter) French Stewart (Rudy) Mimi Kennedy (Marjorie) Originaltitel: Mom Regie: Jeff Greenstein Drehbuch: Gemma Baker, Adam Chase, Susan McMartin Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 12