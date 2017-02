TNT Comedy 09:15 bis 09:45 Comedyserie Keine Gnade für Dad Meine scharfe Mutter USA 2001 16:9 Merken Sean erwischt seine Tochter Lily dabei, wie sie mit dem Nachbarjungen Brad im Auto herumknutscht. Statt gelassen zu bleiben, reagiert er jedoch völlig über und bewirft das Auto mit Chicken Wings, die er eben noch für die Familie als Abendessen geholt hatte. Großvater Walt passt indes auf die beiden Jungs auf und will ihren Charakter festigen, indem er sie ein Loch im Garten graben lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Bonnie Kallman Kamera: Victor Goss Musik: Ween