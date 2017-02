Das Erste 23:35 bis 01:48 Drama The Tree of Life USA 2011 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Jack O'Brien (Hunter McCracken) wächst mit seinen zwei kleinen Brüdern im beschaulichen Texas der 50er Jahre auf. Von seiner sanftmütigen Mutter (Jessica Chastain) hat er die außergewöhnliche Gabe geerbt, die Natur mit empathischem Verständnis zu erleben. Jeder Tag ist ein von Harmonie und Liebe erfüllter Traum, doch mit zunehmendem Alter bemerkt Jack Risse in der Fassade seiner behüteten Welt. Sein autoritärer, streng gläubiger Vater (Brad Pitt) will die Jungen auf den gnadenlosen Überlebenskampf in der Gesellschaft vorbereiten. Zwischen seinen hehren Prinzipien und seinem Handeln klafft jedoch eine Lücke, die mit seinem beruflichen Scheitern immer größer wird. In der Familie kommt es zu Spannungen, das Eheleben der O'Briens ist bald zerrüttet. Im Verlauf seiner Adoleszenz wird Jack mit dem Tod eines seiner Brüder konfrontiert, wodurch sich der Hass auf den Vater noch vertieft. Dennoch hat Jack als erwachsener Mann (Sean Penn) dessen Prinzipien verinnerlicht und es dadurch zum gefragten Star-Architekten gebracht. Der Preis für den beruflichen Gipfelsturm ist die Einsamkeit. Als verlorene Seele sucht Jack nach einem Plan im undurchdringlichen Labyrinth des Daseins. Eine unerwartete Begegnung ermöglicht die Erfüllung seiner tiefen Sehnsüchte und Träume. Seit seinem Regiedebüt "Badlands" von 1973 genießt Terrence Malick kultische Verehrung. "The Tree of Life", das Opus Magnum des öffentlichkeitsscheuen Arthouse-Regisseurs, erhielt weltweiten Kritiker-Beifall. Mit berauschendem Bilderreichtum zeigt Malick die Welt aus der Sicht eines Kindes, das das Wesen der Natur selbst erkennen kann. Auf visionäre Weise spiegelt der Film die Seelenpein eines Jungen aus einem texanischen Vorort mit der kosmischen Entstehungsgeschichte ineinander. Die bildgewaltige philosophische Meditation über den Urknall und das Jüngste Gericht erinnert an "2001 - Odyssee im Weltraum". Nicht zufällig schuf Douglas Trumbull, der schon bei Kubricks Weltraumoper mitwirkte, auch die außergewöhnlichen visuellen Effekte, die "The Tree Of Life" zu einer tiefen emotionalen Erfahrung machen. Mit produziert wurde das Meisterwerk von Brad Pitt, der dem gebrochenen Vater beeindruckende Intensität verleiht. Jessica Chastain gibt der Mutterrolle einen engelsgleichen Glanz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Mr. O'Brien) Sean Penn (Jack O?Brien) Jessica Chastain (Mrs. O'Brien) Laramie Eppler (R. L. O?Brien) Tye Sheridan (Steve O?Brien) Fiona Shaw (Großmutter) Joanna Going (Jacks Ehefrau) Originaltitel: The Tree of Life Regie: Terrence Malick Drehbuch: Terrence Malick Kamera: Emmanuel Lubezki Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12