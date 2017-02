Das Erste 15:05 bis 16:35 Melodram Unter weißen Segeln - Träume am Horizont D 2006 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Ehepaar Moritz (Sigmar Solbach) und Wilma Fink (Daniela Ziegler) will die traumhafte Kreuzfahrt durch asiatische Gewässer auf der "Star Flyer" nutzen, um ihren Sohn Wolfgang (Lars Gärtner) zu besuchen, der in Kambodscha an der Restaurierung der berühmten Tempelanlage Angkor Wat mitarbeitet. Aber trotz Sonne, Palmenstränden und spiegelglatter See will bei Moritz keine rechte Urlaubsfreude aufkommen. Entgegen seiner Gewohnheit trinkt er nur Mineralwasser, wirkt auf Nachfragen seiner Frau gereizt. Kapitän Jensen (Horst Janson) nimmt sich den übel gelaunten Passagier zur Brust und erfährt, dass Moritz vor Reisebeginn die Kündigung als Betriebsarzt erhalten hat - dies jedoch vor seiner Frau verheimlicht, um ihr die Traumreise nicht zu verderben. Anders als erwartet verläuft die Reise auch für Cruisedirektorin Saskia (Gerit Kling), als sie ausgerechnet ihre Ex-Liebe Holger (Bernhard Schir) auf der Passagierliste entdeckt. Am liebsten würde sie ihren Verflossenen kielholen, doch unter tropischer Sonne entflammen wider Willen ihre Gefühle erneut. Dramatische Urlaubstage erleben auch die fidele Steuerberaterin Beate (Sanne Schnapp) und ihre Freundin, die Schauspielerin Luise (Dorothea Schenck). Als die "Star Flyer" bei einer paradiesischen Insel vor Anker geht und Luise plötzlich über starke Bauchschmerzen klagt, diagnostiziert Moritz als erfahrener Arzt einen Nabelbruch und rettet ihr in einer Notoperation das Leben. Durch diese Aktion gewinnt er sein Selbstvertrauen als Arzt wieder zurück und beschließt mit seiner Frau Wilma, neu anzufangen - vielleicht in Kambodscha, wo Ärzte dringend gebraucht werden. Mit "Unter weißen Segeln - Träume am Horizont" startet Das Erste erneut zu einer luxuriösen Kreuzfahrt, diesmal durch südostasiatische Gewässer. Regisseur Gero Erhardt drehte unter anderem in Bangkok und der beeindruckenden kambodschanischen Tempelanlage Angkor Wat. Horst Janson als schneidiger Kapitän Jensen und Gerit Kling als verliebte Cruisedirektorin verwöhnen die Passagiere der "Star Flyer", einem stattlichen Luxussegler, der die Nostalgie eines Windjammers mit dem Komfort eines modernen Kreuzfahrtschiffes verbindet. Auch die Episodenrollen sind glänzend besetzt mit Sigmar Solbach, Daniela Ziegler, Sanne Schnapp, Dorothea Schenck und Bernhard Schir. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Horst Janson (Kapitän Bernd Jensen) Gerit Kling (Cruisedirektorin Saskia) Sigmar Solbach (Moritz Fink) Daniela Ziegler (Wilma Fink) Sanne Schnapp (Beate Fröhlich) Dorothea Schenck (Luise Steiner) Bernhard Schir (Holger Mertens) Originaltitel: Unter weißen Segeln - Träume am Horizont Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Knut Boeser Kamera: Mike Gast Musik: Music Works Altersempfehlung: ab 6