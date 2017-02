National Geographic People 21:00 bis 21:40 Dokumentation Ladyboys: Die Band Im Rampenlicht GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Mittlerweile stehen neun Ladyboys auf der Kandidatenliste für Scotts Band. Doch wird es Produzent Barry schaffen, die hoffnungsvollen Talente innerhalb einer Woche ausreichend auf die Endausscheidung im größten Theater von Pattaya vorzubereiten? Scott muss feststellen, dass das Management einer Band von Ladyboys ungeheuer anstrengend ist. Jede einzelne Kandidatin hat so ihre Marotten und Allüren. So entfernt sich Ruffa immer wieder unerlaubt von der Truppe und treibt sich in Bars rum, während Emmy nicht weiß, ob sie ihr ruhiges Leben außerhalb des Rampenlichts wirklich aufgeben soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ladyboys: the Band