National Geographic People 09:00 bis 09:25 Dokumentation Hotel Shelbourne IRL 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesen Tag werden sie so schnell nicht vergessen: Ein frisch verheiratetes Paar bekommt ein Upgrade in die exklusivste Suite des Hauses, die Prinzessin-Grace-Suite - und das Personal lässt es sich nicht nehmen, noch ein paar Extras oben drauf zu legen. Vier Angestellte bewerben sich derweil für den Kurs "Hotel Management", doch es gibt nur drei Plätze. Hotel Manager Maebh wiederum sucht Personal für den neuen Friseursalon. Er überlegt, ob er die strengen Hausregeln in Bezug auf das äußere Erscheinungsbild etwas lockern soll. Werden Tattoos im exklusivsten Hotel des Landes demnächst also erlaubt sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shelbourne