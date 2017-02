National Geographic People 07:30 bis 07:55 Dokumentation Hotel Shelbourne IRL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Woche der Liebe und Romantik steht im Shelbourne bevor - angefangen bei der Anfrage eines Ehemanns in spe. Der junge Mann möchte seine Freundin mit einem ganz besonderen Geschenk überraschen: Er will ihr einen Heiratsantrag in einem Zimmer machen, das üppig mit weißen Rosen dekoriert ist. Seine Bitte beschäftigt neben der Hausfloristin bald mehrere Abteilungen des Hotels. Und wie es der Zufall so will, darf der Hochzeitskoordinator des Shelbourne den roten Teppich auch gleich noch für ein zweites junges Paar und 150 Gäste ausrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shelbourne