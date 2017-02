Kinowelt 19:45 bis 20:15 Dokumentation Hollywood's Best Film Directors - Wolfgang Petersen Wolfgang Petersen USA 2012 16:9 Merken Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Heute geht es um Wolfgang Petersen. Der deutsche Regisseur ist berühmt für seine epische Adaption von Homers "Troja" und action-geladene Hollywood-Projekte wie "Airforce One" und "Der Sturm". Angefangen hat jedoch alles mit einer deutschen Produktion: "Das Boot" wurde 1983 für sechs Oscars® nominiert und brachte Petersen den Durchbruch in Amerika. Im Interview erzählt Petersen, wie er zum Film kam und was seine eigene Methode ist, eine gute Geschichte zu finden, um daraus einen großen Film zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood's Best Film Directors Regie: Martin Saint Charles Altersempfehlung: ab 6