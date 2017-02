Kinowelt 18:10 bis 19:45 Komödie Der Querkopf F 1978 16:9 20 40 60 80 100 Merken Unternehmer, Erfinder und Bürgermeister Guillaume Daubray-Lacaze hat den Deal seines Lebens an Land gezogen: Er verkauft 3000 Exemplare seiner "Rauchvernichtungsmaschine" an die Japaner. Er stellt jedoch fest, dass seine Produktionskapazität einen solch großen Auftrag gar nicht zulässt. Die Produktionsstätte zu erweitern, gestaltet sich schwieriger als gedacht, woraufhin er die Produktion kurzerhand in das eigene Heim verlagert. Schnell versinkt die vornehme Villa im Chaos, was seine Frau Bernadette in den Wahnsinn treibt. Als ihr Privatleben so gut wie gar nicht mehr stattfindet und selbst ihr mit Liebe gepflegter Wintergarten zur Werkstatt umfunktioniert wird, platzt ihr der Kragen - sie zieht aus. Doch damit nicht genug: aus Protest tritt sie als Kandidatin einer Umweltschutzpartei bei der Bürgermeisterwahl gegen ihren Mann an. "Mimik- und Schnellsprechwunder Louis de Funès in einer seiner Paraderollen als Fabrikant und Bürgermeister Guillaume Daubray-Lacaze, der vor lauter Expansions- und Machtwahn erheblich seine Ehe aufs Spiel setzt. Die zweite Zusammenarbeit von de Funès und Regisseur Claude Zidi nach "Brust oder Keule" ist erneut ein Gagfeuerwerk der ganz besonderen Sorte. Sich ständig in Tempo und Intensität steigernde Rededuelle sind in dieser rasanten Komödie garantiert!" (Quelle: mediabiz.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Guillaume Daubray-Lacaze) Annie Girardot (Bernadette Daubray-Lacaze) Maurice Risch ("Dummerchen") Geneviève Fontanel (Madame Berger) Julien Guiomar (Dr. Landry) Jean-Jacques Moreau (Werkmeister) Jacques François (Präfekt) Originaltitel: La zizanie Regie: Claude Zidi Drehbuch: Pascal Jardin, Claude Zidi, Michel Fabre, Jean-Pierre Mocky Kamera: Claude Renoir Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 6