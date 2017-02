Kinowelt 11:05 bis 13:10 Komödie Night on Earth F, GB, D, USA, J 1991 16:9 20 40 60 80 100 Merken TV Spielfilm: Highlight-Tipp Fünf Taxis, fünf Städte, eine Nacht: Los Angeles: Ein Talentscout will eine Taxifahrerin für einen Film casten, doch die ist nicht willens, ihre Karriere als Taxifahrerin aufzugeben. New York: Ein deutscher Immigrant arbeitet als Taxifahrer und irrt ahnungslos durch die Strassen. Paris: Eine blinde Schönheit beginnt einen Flirt mit ihrem schwarzen Taxifahrer. Rom: Ein fröhlicher Taxifahrer plaudert seinen Gast zu Tode. Helsinki: Das Taxi wird der Ort für ein tiefes Gespräch über den Sinn des Lebens. Armin Mueller-Stahl, Winona Ryder, Gena Rowlands, Rosie Perez, Beatrice Dalle und Roberto Benigni in einem meisterhaften Spielfilm von Jim Jarmusch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Winona Ryder (Corky) Gena Rowlands (Victoria Snelling) Roberto Benigni (Taxifahrer) Lisanne Falk (Rockmanager) Alan Randolph Scott (Rockmusiker 1) Anthony Portillo (Rockmusiker 2) Armin Mueller-Stahl (Helmut Grokenberger) Originaltitel: Night on Earth Regie: Jim Jarmusch Drehbuch: Jim Jarmusch Kamera: Frederick Elmes Musik: Tom Waits Altersempfehlung: ab 16