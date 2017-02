Kinowelt 07:55 bis 09:30 Komödie Der Sohn von Rambow GB, F, D 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein langer, heißer englischer Sommer und zwei grundverschiedene Jungs, die zu Freunden werden. Der 11-jährige Will, streng gläubig erzogen, wächst in einer Welt auf, in der Filme und Musik verboten sind. Eines Tages tritt der Schulrabauke Lee Carter in sein Leben und verändert mit einer Raubkopie von "Rambo" für immer alles. Mit einer Videokamera und Will in der Hauptrolle drehen sie ihre ganz eigene Fassung des Films. Mit wilden Stunts und grenzenloser Fantasie, bedacht darauf, dass ihnen Lehrer und Eltern nicht auf die Schliche kommen, geben sie alles für ihren großen Traum. "Der Sohn von Rambow" von Regisseur und Drehbuchautor Garth Jennings ("Per Anhalter durch die Galaxis") ist eine herzerwärmende, erfrischende Komödie über zwei Freunde mit einer großen Videokamera und noch größeren Ambitionen. "Der Sohn von Rambow" ist ein garantiert unwiderstehlicher Actionheld in einem Film für große und kleine Jungs - und alle Frauen, die sie lieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Milner (Will Proudfoot) Will Poulter (Lee Carter) Jules Sitruk (Didier Revol) Jessica Stevenson (Mary Proudfoot) Neil Dudgeon (Joshua) Anna Wing (Oma) Ed Westwick (Lawrence Carter) Originaltitel: Son of Rambow Regie: Garth Jennings Drehbuch: Garth Jennings Kamera: Jess Hall Musik: Joby Talbot Altersempfehlung: ab 6