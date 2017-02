Disney Cinemagic 20:15 bis 21:45 Trickfilm Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt USA 2001 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der unerfahrene junge Abenteurer Milo Thatch macht sich mit einer Gruppe waghalsiger Forscher auf den Weg, um die Suche nach der verlorenen Stadt Atlantis, die sein verstorbener Großvater begonnen hatte, zu vollenden. Die Vorbereitungen für die Expedition laufen auf Hochtouren, nachdem sich ein exzentrischer Millionär bereit erklärt hat, das Unterfangen zu finanzieren. Milo führt Captain Rourke und sein Team zu dem Unterwasser-Königreich, doch was sie dort vorfinden, übertrifft all ihre Vorstellungen... Wir schreiben das Jahr 1914: Milo Thatch, ein tollpatschiger Sprachwissenschaftler, arbeitet in einem Museum als Hausmeister. Doch seine wahre Passion ist die Entdeckung der versunkenen Stadt Atlantis. Verzweifelt versucht er, den Direktor des Museums davon zu überzeugen, ihm eine Expedition in die Tiefen des Meeres zu finanzieren. Doch der Direktor lässt sich nicht erweichen und Milo muss die Entscheidung wohl oder übel akzeptieren. Eines Tages wird der Junge von einer unbekannten Schönheit zum Anwesen des Milliardärs Mr. Whitmore gebracht. Dieser war schon ein Freund von Milos Großvater und möchte dem Enkel bei der Erfüllung seines Traums helfen. Milo begibt sich schon bald nach dem Treffen mit Mr. Whitmore auf die gefährliche Expedition. Zur Reisegruppe gehört ein Team sonderbarer Experten: Sprengmeister Vinny, die schlagfertige Anna und der Spaßmacher Boudelaire. Milos kühnste Träume werden übertroffen, als er und sein Team Atlantis und dessen Bewohner tatsächlich entdecken. Doch er hat nicht lange Zeit, mit der faszinierenden atlantischen Prinzessin Kida das atemberaubende Unterwasserreich zu erkunden, denn der skrupellose Expeditionsführer Rourke versucht, die geheimnisvolle Energiequelle von Atlantis in seine Gewalt zu bringen. Werden es Milo und Kida schaffen, Atlantis vor dem endgültigen Untergang zu bewahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Stefan Kampwirth (Milo Thatch) Maria Schrader (Prinzessin Kida) Hans Teuscher (König Kashekim Nedakh) Alisa Palmer (Anna) Udo Wachtveitl (Vinny Santorini) Originaltitel: Atlantis: The Lost Empire Regie: Gary Trousdale, Kirk Wise Drehbuch: Tab Murphy Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 6