Der Terrorist Castor hat eine nukleare Bombe mitten in Los Angeles platziert und nur sein im Gefängnis sitzender Bruder Pollux weiß wo. Um Pollux zum Reden zu bringen, lässt sich der FBI-Agent Sean Archer mittels einer spektakulären Operation in Castor 'umwandeln'. Eine geniale Idee - bis Castor aus dem Koma erwacht und in Archers Identität schlüpft. In Google-Kalender eintragen