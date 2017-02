Silverline 17:05 bis 18:35 Thriller Enemy CDN, E 2013 20 40 60 80 100 Merken Dem Geschichtsprofessor Adam erscheint das Leben wie ein endloser, nicht greifbarer Traum. Desillusioniert und gelangweilt von seiner Beziehung, lässt er Tag um Tag in Lethargie verstreichen - bis er in einem Film den Schauspieler Anthony entdeckt, der ihm bis aufs Haar gleicht. Verstört aber auch fasziniert, beschließt er seinen Doppelgänger aufzuspüren. Seine Neugier steigert sich zur Besessenheit. Je tiefer Adam in Anthonys Welt eindringt und dabei auch dessen Frau näher kommt, desto mehr scheinen die Grenzen zwischen beiden Personen und ihren Leben zu verschwimmen. Wie in einem Spinnennetz verstricken sich die Ereignisse hin zu einem schicksalhaften Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Gyllenhaal (Adam + Anthony) Mélanie Laurent (Mary) Sarah Gadon (Helen) Isabella Rossellini (Mother) Joshua Peace (Teacher at School) Tim Post (Anthony's Concierge) Kedar Brown (Security Guard) Originaltitel: Enemy Regie: Denis Villeneuve Drehbuch: Jose Saramago, Javier Gullon Kamera: Nicolas Bolduc Musik: Danny Bensi, Saunder Jurriaans Altersempfehlung: ab 12