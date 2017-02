Silverline 06:45 bis 08:20 Thriller Die Stunde des Verbrechens I 2009 20 40 60 80 100 Merken Sonja, eine Kellnerin aus Ljubljana und Guido, der als Wachmann in einer Villa arbeitet, treffen sich bei einem Speed Date. Innerhalb weniger Tage entsteht aus der kurzen Begegnung Vertrauen und innige Zweisamkeit. Doch das Glück währt nicht lange: Guido wird ermordet, als in die Villa eingebrochen wird. Der plötzliche und sinnlose Tod von Guido trifft Sonja schwer. Bis sie ihn plötzlich wiedersieht! Eine Halluzination oder treibt jemand ein teuflisches Spiel mit ihr? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ksenia Rappoport (Sonia) Filippo Timi (Guido) Antonia Truppo (Margherita) Gaetano Bruno (Riccardo) Fausto Russo Alesi (Bruno) Michele Di Mauro (Dante) Lucia Poli (Marisa) Originaltitel: The Double Hour Regie: Giuseppe Capotondi Drehbuch: Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo Kamera: Tat Radcliffe Musik: Pasquale Catalano Altersempfehlung: ab 12