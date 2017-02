Silverline 05:25 bis 06:45 Horrorfilm VHS-Viral USA 2014 20 40 60 80 100 Merken In Los Angeles liefert sich die Polizei eine rasante Verfolgungsjagd mit einem Eiswagen, die für viel Aufsehen sorgt. Etliche Jugendliche säumen die Straßen und filmen mit Videokameras und Handys das Geschehen, um durch spektakuläre Aufnahmen vielleicht den nächsten viralen Video-Hit einzufangen. Doch die sensationslüsternen Jugendlichen ahnen nicht, dass hinter der Verfolgung weit mehr steckt und sie unwissend in tödliche Ereignisse hineingezogen werden, die sie selber auf makabere Weise zum nächsten viralen Clip machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emmy Argo (Scarlett) Emilia Ares Zoryan (Iris) Justin Welborn (Dante) Amanda Baker (Houdini Girl #2 (segment "Dante the Great")) Garrett Bales (Spooked Guy (segment "Vicious Cycles")) Rim Basma (Female Victim) Gregg Bishop (Documentary Director) Originaltitel: V/H/S Viral Regie: Justin Benson, Gregg Bishop, Todd Lincoln, Aaron Moorhead, Marcel Sarmiento, Nacho Vigalondo Drehbuch: Justin Benson, Gregg Bishop, T.J. Cimfel, Ed Dougherty, Todd Lincoln, Aaron Moorhead, Marcel Sarmien Musik: Joseph Bishara, Kristopher Carter, Anntona Altersempfehlung: ab 16