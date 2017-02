Niederlande 1 21:25 bis 23:00 Sonstiges Detectives: Endeavour Morse Nocturne GB 2014 HDTV Merken De gepensioneerde geschiedkundige Adrian Weiss wordt vermoord gevonden in een museum in Oxford. Op dat moment was er een groep schoolmeisjes op bezoek van de Blythe Mount privéschool. Morse bezoekt hen in de hoop dat een van de tieners een verdacht persoon heeft gezien. Als hij weer terug is vindt hij een briefje met een kreet om hulp in zijn jaszak. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Evans (DC Endeavour Morse) Roger Allam (DI Fred Thursday) Anton Lesser (CS Bright) James Bradshaw (dr. Max DeBryn) Jack Laskey (DS Peter Jakes) Sean Rigby (PC Jim Strange) Susy Kane (Miss Victoria Danby) Originaltitel: Endeavour Regie: Giuseppe Capotondi Drehbuch: Russell Lewis Musik: Barrington Pheloung