hr2 12:04 bis 13:00 Sonstiges Kulturszene Hessen Das mühsame Geld - Die Tagebücher des Samuel Pepys Merken Vielleicht kann man behaupten: Der Sekretär des britischen Flottenamtes, Samuel Pepys, war der korrupteste Mensch des 17. Jahrhunderts. Natürlich waren der König und seine Untergebenen und alle um ihn herum noch korrupter, aber eben nicht auf so liebenswerte und kluge Weise wie Samuel Pepys. In der von Hanne Kulessa konzipierten Veranstaltungsreihe "Salon kontrovers" im Frankfurter Holzhausenschlösschen las der Schauspieler Torben Kessler aus den Tagebüchern des britischen Abgeordneten unter dem Titel "Es ist ebenso mühsam, Geld aufzubewahren wie Geld zu verdienen". Eine gekürzte Aufzeichnung der öffentlichen Veranstaltung vom 16. Juni 2016. In Google-Kalender eintragen