hr2 06:04 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der kath. Kirche St. Ursula in Oberursel, Hochtaunuskreis Buxtehude: Kantate "Herr auf dich traue ich" (Barbara Christina Steude, Sopran; Lautten Compagney Berlin; Wolfgang Katschner, Theorbe und Leitung) Kerll: Passacaglia (Andreas Sieling, Orgel) Kraus: Motette "Stella coeli" (Annemei Blessing-Leyhausen, Sopran; Julian Prégardien, Tenor; Deutscher Kammerchor; La Stagione Frankfurt, Leitung: Michael Schneider) Händel: Orgelkonzert B-Dur op. 4 Nr. 2 (Ottavio Dantone; Accademia Bizantina) Tschaikowski: Drei geistliche Hymnen (Prager Kammerchor, Leitung: Eric Ericson) Mendelssohn: Orgelsonate D-Dur op. 65 Nr. 5 (Roman Krasnovsky) J.S. Bach: Kantate BWV 84 "Ich bin vergnügt in meinem Glücke" (Dorothee Mields, Sopran; Collegium Vocale Gent, Leitung: Philippe Herreweghe)