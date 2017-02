ORF 1 09:35 bis 10:15 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Tiefschläge USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Paloma wurde von Troy gefeuert und mit Geld ruhig gestellt. Dani übernimmt die Behandlung des Boxers Blake Bridges. Der ehemals erfolgreiche Athlet hat seit seinem letzten K.O. Angst, wieder in den Ring zu steigen. Die Therapie macht rasante Fortschritte, doch Bridges bringt Dani in eine unmögliche Situation. In der Zwischenzeit steht T.K.s Behandlung unmittelbar bevor. Doch nach und nach häufen sich seine Zweifel an der angeblichen Wunderkur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callie Thorne (Dani Santino) Scott Cohen (Nico Careles) Karissa Staples (Paloma) John Stamos (Connor McClane) Mehcad Brooks (Terrence King) David Anders (Troy Cutler) Kate Miner (Sheera Kane) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Gregory Prange Drehbuch: Damani Johnson, Joe Sabatino Kamera: Todd A. Dos Reis Musik: Adam Gorgoni

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 266 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 122 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 66 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 56 Min.