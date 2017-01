Sat.1 23:00 bis 00:00 Krimiserie Criminal Minds Der letzte Schuss USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Heckenschütze tötet in einem Einkaufszentrum in Dallas, Texas, sechs Menschen. Da er insgesamt zwölf Schuss abgab, geht die BAU zunächst von einem schlechten Schützen aus. Nähere Ermittlungen kippen diese Theorie jedoch. Nun gilt es zu klären, ob die Opfer zufällig ausgewählt wurden oder aus einem bestimmten Grund sterben mussten. Außerdem muss ausgeschlossen werden, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 249 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 01:30

Seit 124 Min. Detention - Gejagt

Krimi

Tele 5 00:00 bis 01:45

Seit 69 Min. Wunschkinder

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 49 Min.