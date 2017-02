hr2 20:04 bis 23:00 Oper Claudio Monteverdi: "L'Orfeo" Favola in musica in einem Prolog und fünf Akten Merken Claudio Monteverdis "Orfeo" ist die erste richtige Oper. Am 24. Februar 1607 am Fürstenhof von Mantua uraufgeführt gilt diese "Favola in Musica" als erste Oper der Musikgeschichte. Sie wird noch immer aufgeführt, ja sie stößt in der letzten Zeit auf verstärktes Interesse. Für diesen "Orfeo" begeistern sich nicht nur Sänger, Dirigenten und Regisseure, auch beim Publikum hat das lebendige, farbige Theaterstück mit seiner emotionalen Musik immer mehr Freunde gefunden. Monteverdi hat seinen Opernerstling wahrlich mit Herzblut geschrieben, hatte er doch kurz zuvor seine geliebte Frau verloren. Er konnte nachempfinden, wie es dem Sänger Orpheus zumute war, als er in die Unterwelt hinabstieg, um seine Eurydike zu befreien. Doch auf dem Weg ans Licht verstieß Orpheus gegen das Verbot, sich umzublicken. Die Rettung misslang. Monteverdi hat im "Orfeo" die Musik komplett dramatisiert. Er hat die Arien prachtvoll gestaltet und Rezitative zu flüssigen und gelenkigen, die Handlung unterstützenden Elementen entwickelt. Alles ist der Wirkung des Bühnengeschehens untergeordnet. Der "Orfeo" ist Monteverdis erstes großes musikalisches Bühnenstück, dem er noch weitere folgen ließ: "Die Heimkehr des Odysseus" (Il ritorno d'Ulisse in patria, Uraufführung: 1640) und "Die Krönung der Poppea" (L'incoronazione di Poppea, Uraufführung: 1642). Die Hörerinnen und Hörer von hr2-kultur haben heute Gelegenheit Monteverdis "Orfeo" in einer Aufnahme aus der Opéra Lausanne unter der musikalischen Leitung des Barock-Spezialisten Ottavio Dantone zu hören. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Fernando Guimaraes (Orfeo), Anicio Zorzi Giustiniani (Erster Hirte / Erster Geist / Apollo), Josè Maria Lo Monaco (Die Musik / Botin), Delphine Galou (Die Hoffnung / Proserpina), Nicolas Courjal (Charon / Pluto), Alessandro Giangrande (Zweiter Hirte / Zwe