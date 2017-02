hr2 18:04 bis 19:00 Sonstiges Kulturszene Hessen "Wege zur Autorschaft". Lesung und Gespräch mit Guntram Vesper Merken Wer steckt eigentlich hinter den Worten, die wir lesen? Wer macht das Buch abgesehen vom Autor, der es schreibt? Eine neue Reihe der hessischen Literaturhäuser blickt hinter die Kulissen und stellt Personen vor, die das Literaturland Hessen prägen. Am 11. Oktober letzten Jahres fand in der Liebigschule Gießen zusammen mit dem Literarischen Zentrum Gießen die erste literarische Veranstaltung der Reihe statt. Der Schriftsteller Guntram Vesper las aus seinem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten Roman "Frohburg" und sprach über die Stadt Gießen, die 1957 seine erste Anlaufstation nach der Flucht aus der DDR wurde und später sein Studienort. Auch andere für ihn wichtige oberhessische Orte wie Friedberg, Reiskirchen, Hungen-Steinheim oder Lich wurden gestreift. Hören Sie eine gekürzte Aufzeichnung der Veranstaltung, die Moderation hat der langjährige Literaturredakteur des Hessischen Rundfunks, Heiner Boehncke In Google-Kalender eintragen