Schweiz 1 03:00 bis 04:20 Krimi Der Wolf - Zeichen an der Wand Folge: 7 N 2010 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Varg Veum (Trond Espen Seim) hat genug von seinem turbulenten Leben als Privatdetektiv. Er nimmt eine Stelle als Lehrer an. So hofft er, mehr Zeit mit seiner Freundin Karin Bjørge (Lene Nystrøm) verbringen zu können. Doch es dauert nicht lange, bis ihn ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit einholt: Kniven (Nikolaj Lie Kaas), vor Jahren auf Grund einer Aussage Veums des Mordes verurteilt, wird aus der Haft entlassen. Kniven schwört Rache an allen, die damals zu seiner Verurteilung beigetragen haben - denn er beteuert seine Unschuld auch nach der abgesessenen Strafe vehement. Kurz nach der Entlassung Knivens wird denn auch sein Richter Herman Brandt (Per Egil Aske) tot aufgefunden. Doch für Veum hat der Ex-Sträfling einen besonderen Plan ausgeheckt: Er soll ihm helfen, seine Unschud zu beweisen. Veum arbeitete zur Zeit des Mordes als Jugendarbeiter; und er hatte eine geheime Affäre mit dem ermordeten Mädchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Espen Seim (Varg Veum) Martine Johansen (Torill / Eva Beate) Lene Nystrøm (Karin) Nikolaj Lie Kaas (Kniven) Bjørn Floberg (Polizeichef Hamre) Petronella Barker (Sidsel) Lars Petter Aase (Fengselsvokter) Originaltitel: Varg Veum - Skriften pa veggen Regie: Stefan Faldbakken Drehbuch: Thomas Moldestad Kamera: Marek Wieser Musik: Ginge Anvik Altersempfehlung: ab 16

