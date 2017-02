BBC Entertainment 22:30 bis 23:15 Sonstiges The Michael McIntyre Chat Show GB 2014 Merken Award-winning stand-up comedian Michael McIntyre presents his very own chat show with guests Holly Willoughby, Dynamo and Ray Winstone. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael McIntyre Originaltitel: The Michael McIntyre Chat Show Regie: Richard Valentine

