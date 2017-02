BBC Entertainment 03:20 bis 04:05 Sonstiges Mad Dogs GB 2013 Merken The lads are holed up in the panic room of their South African house while a man strides about the place brandishing a gun - and there's a Majorcan drug gang who are out for revenge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Beesley (Woody) Deen Lee Dillon Fredericks (Policeman) Philip Glenister (Quinn) John Simm (Baxter) Christine St John (Swift) Marc Warren (Rick) Tim Woodward (Dominic) Originaltitel: Mad Dogs Regie: Adrian Shergold Drehbuch: Cris Cole Musik: Ben Bartlett Altersempfehlung: ab 16

