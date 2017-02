BBC Entertainment 03:20 bis 04:15 Sonstiges Happy Valley GB 2014 Merken Sergeant Cawood's world stops when the man who drove her daughter to suicide is released from prison. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Moey Hassan (Newsagent) Pauline Jefferson (Old Lady) Sophie Rundle (Kirsten McAskill) Ben Wright (Youth 1) Phil Featherstone (Youth 2) James Burrows (Liam Hughes) Originaltitel: Happy Valley Regie: Euros Lyn Drehbuch: Sally Wainwright Musik: Ben Foster

