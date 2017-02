BBC Entertainment 03:15 bis 04:10 Sonstiges Call the Midwife GB 2015 Merken Sister Julienne's faith is challenged when a mother refuses medicine for her newborn baby. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenny Agutter (Sister Julienne) Linda Bassett (Phyllis Crane) Helen George (Trixie Franklin) Laura Main (Shelagh Turner) Emerald Fennell (Patsy Mount) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Dominic Leclerc, Amy Neil Drehbuch: Damian Wayling Kamera: James Aspinall Musik: Maurizio Malagnini, Peter Salem

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 395 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 195 Min. Troja

Drama

kabel eins 01:25 bis 04:00

Seit 130 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 125 Min.