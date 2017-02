SWR 2 18:30 bis 20:00 Sonstiges "Später Ruhm" Hörspiel nach der Novelle von Arthur Schnitzler Merken Eduard Saxberger steht vor seiner Pensionierung. In seiner Jugend hatte er einen Gedichtband veröffentlicht, ohne auf besondere Resonanz zu stoßen. Von den "Begeisterten", einer Gruppe junger Dichter, wird er plötzlich wiederentdeckt. Saxberger lässt sich hofieren und sogar überreden, an einem Vortragsabend eigene Gedichte vorzutragen. Der Abend gerät für ihn zu einem Fiasko. Arthur Schnitzler parodiert in "Später Ruhm" mit scharfem Blick die literarische Wiener Boheme seiner Zeit und deren mediale Strategien, um Aufmerksamkeit zu erregen. Schnitzlers Novelle wurde 2013 bei Studien in Cambridge in seinem dortigen Nachlass entdeckt. Es handelt sich um eine frühe Novelle, 1894 verfasst, ein Jahr nach "Anatol" und ein Jahr vor der "Liebelei", die seinen Durchbruch als Schriftsteller bedeutete. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joachim Bißmeier (Eduard Saxberger), Thomas Reisinger (Wolfgang Meier), Petra Morzé (Ludwiga Gasteiner), Florian Teichtmeister (Albert Staufner), Matthias Mamedof (Winder), Helmut Bohatsch (Linsmann), Michael Dangl (Blink), David Miesmer (Christian), Chri Regie: Harald Krewer Musik: Max Nagl