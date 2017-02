SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Der Tenor, Komponist und Dirigent José Cura Merken José Cura ist ein charismatischer Sänger und Darsteller, weltweit bekannt und anerkannt für seine intensiven Interpretationen der großen Tenorpartien - vor allem des "Verismo", der Opern von Verdi und Puccini. Der Argentinier schlug erst spät - mit 28 Jahren - die Sängerlaufbahn ein. Zuvor hatte er Komposition und Dirigieren studiert, zwei Komponenten seines musikalischen Lebens, denen sich José Cura erst jetzt, jenseits der 50, wieder vermehrt widmen möchte: Das Prager Symphonieorchester führte 2016 sein "Magnificat" auf, und 2017 steht die Uraufführung des Oratoriums "Ecce Homo" an. Als Dirigent widmet sich der vielfältige Künstler gerne dem Repertoire seiner südamerikanischen Heimat; mittlerweile feiert er aber auch als Regisseur weltweit Erfolge. Cura setzt sich in Wort und Tat leidenschaftlich für "unseren Planeten" ein ... In Google-Kalender eintragen